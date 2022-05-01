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В Курській області стався обвал залізничного мосту: влада каже про диверсію

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В Курській області стався обвал залізничного мосту: влада каже про диверсію

Скріншот

В Курській області сьогодні, 1 травня, стався обвал залізничного мосту.

Місцева влада вважає, що причиною цього стала диверсія.

Про це пише російське пропагандиське видання ТАСС.

Як стало відомо, інцидент стався близько 11:20 на 67 кілометрі залізниці Суджа - Сосновий Бор. Там частково обрушились конструкції мосту. За фактом цього місцеві правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

"Сьогодні на 67-му кілометрі залізниці Суджа — Сосновий Бор було виявлено часткове обвалення конструкцій мосту. Наразі на місці працюють спецслужби, щоб встановити причини НП. Залізнична гілка використовувалася для пересування товарних складів", — повідомив губернатор.

Він також заявив, що обвал мосту міг статися в результаті диверсії.

Нагадаємо, що невдовзі війська російських окупантів уже не зможуть йти в наступ і будуть змушені перейти до оборони.

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