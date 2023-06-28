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В Лас-Вегасі почали тестувати роботизоване таксі: як воно працює (фото)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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377
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В Лас-Вегасі почали тестувати роботизоване таксі: як воно працює (фото)

Роботизоване таксі на вулицях Лас-Вегаса / фото zoox.com

Перебувати в ньому можуть чотири людини, а їздить воно зі швидкістю до 60 км.

На вулицях Лас-Вегаса почали випробовувати електричне безпілотне таксі, розроблене компанією Zoox.

Про це йдеться на офіційному сайті компанії. 

Як зазначається, це перший випадок, коли безпілотний автомобіль без керма і педалей працює на дорогах загального користування Невади. Воно курсує у південно-західному районі міста - пасажирів воно перевозить на відстані до 1,6 кілометрів. Незабаром планується розширити маршрут.

Проте спочатку компанія перевіриться, як автоматизоване таксі справляється на поворотах і зупинках, як пересувається дорогами з велосипедистами, пішоходами та іншими автомобілями.

Перевозити одночасно таксі може чотирьох людей зі швидкістю до 56 кілометрів на годину.

Нагадаємо, що вчені виявили, що "двоюрідні брати" людини могли вбивати та їсти одне одного.

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Дата публікації
Перегляди
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