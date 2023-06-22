В липні Росія покине "зерновий коридор": у МЗС назвали два основні фактори

Росія покине "зерновий коридор" у липні 2023 року. На думку пані посла МЗС з особливих доручень Ольги Трофімцевої, це станеться у 99.9%.

Про це пані посол написала 22 червня в Telegram-каналі.

"Раша його ("зерновий коридор" - ред.) покине в липні", - заявила Трофімцева.

Вона навела два основні фактори, що свідчать про скасування так званої угоди.

"Ердоган (президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган - ред.) успішно виграв вибори. Мазепін (той, що аміак, добрива і оце все) (Дмитро Мазепін - мільярдер і власник компанії мінеральних добрив - ред.). відрапортував Путіну, що термінал для експорту аміаку з "рашки" вже майже добудовано, а це означає, що аміакопровід Тольятті-Одеса вже й не такий важливий", - зазначила пані посол.

За її словами, залишається відкритим питання щодо дій України в разі покидання РФ "зернового коридору". Вона нагадала про існування плану "Б" від Мінінфраструктури, водночас повідомила, що не знає його змісту.

"Що будемо при цьому робити ми? Мінінфраструктури говорить, що є план "Б". Я його не бачила) Але якщо мова про 20 млн гривень, виділених на компенсацію збитків при пошкодженні суден, то це ні про що. І це не план", - сказала вона.

Раніше вже повідомлялося, що Україна створила спеціальний страховий фонд для компаній, чиї судна будуть заходити до наших портів. Тож як казав міністр аграрної політики України Микола Сольський, буде змога продовжити експорт зерна через Чорне море навіть без підтримки Росії.

Нагадаємо, наприкінці травня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що "зернова угода" щодо коридору в Чорному морі була продовжена ще на два місяці.

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