В Малі розбився Іл-76, який міг бути повʼязаним з бойовиками "Вагнер"

Літак розбився приблизно о 10 ранку за місцевим часом, коли заходив на посадку в аеропорту.

В аеропорту Цао Малі під час посадки впав військово-транспортний літак Іл-76, який може бути повʼязаним з російським терористичним угрупованням "Вагнер".

Також читайте Підрив літаків на військовому аеродромі під Москвою: чому таких випадків в РФ побільшає

Про це повідомляє Malijet.

Видання повідомляє, що брат, зареєстрований за номером TZ98, розбився приблизно о 10 ранку за місцевим часом, коли заходив на посадку в аеропорту. Журналісти вказують на те, шо причиною подання літака могла бути несправність бака.

Журналіст Серж Даніель повідомив, що на місці падіння літака було чутно вибухи. Літак перевозив людей та обладнання.

Російський пропагандист Юрій Котенок заявив, шо борт міг бути повʼязаний з "вагнерівцями", однак пізніше сам спростував свої слова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський Су-27 випустив ракету по літаку Британії: усі деталі таємничої історії.

Крім того, ми раніше інформували, що у Росії впав російський військовий бомбардувальник Су-24. Він впав у Волгоградській області РФ.

Читайте також: