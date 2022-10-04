В Міноборони Білорусі "запідозрили" Захід у підготовці до війни

Білорусь звернула увагу на "агресивну політику НАТО і сусідів" і не може залишити це поза увагою.

Про це заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін після засідання, яке проводив самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко, повідомляє "Правда Гомель".

"Обстановка сьогодні справді складна. Вже відкрито низку вороже налаштованих керівників, на жаль, сусідніх країн, які позначили свої цілі, яких вони хочуть досягти, працюючи проти нашої країни. Просто так, поза увагою ми це залишити не можемо. На всі ті загрози, які можуть виникнути, ми реагуватимемо швидко, точно, адекватно тій обстановці, яка виникатиме. Для цього ми маємо і сили, і засоби", - сказав Хренін.

За його словами, прикриваючись вигаданою "загрозою зі Сходу", країни НАТО і сусідні з Білорусією держави не просто мілітаризуються, а готові до війни.

"Готовят свою інфраструктуру, готують свої війська. У нас є конкретні дані. Ми постійно перевіряємо обстановку, бачимо, що вони роблять. Виходимо з цього і опрацьовуємо конкретні й адекватні заходи реагування", - додав він.

Нагадаємо, що Лукашенко доручив перевірити військовозобов'язаний склад, що перебуває в запасі. Відповідну заяву самопроголошений президент Білорусі зробив під час наради з військової безпеки у міністерстві оборони.

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