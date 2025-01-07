В Молдові розповіли, як в Тирасполі відреагували на пропозицію допомогти з купівлею газу

Один з переговорників висміяв пропозицію Молдови.

Уряд Молдови повідомив, що Тирасполь відмовився від допомоги з закупівлею газу. Там заявили про "неприйнятність втручання у внутрішні справи Придністров'я".

Про це повідомив речник молдовського уряду Даніел Воде в ефірі TV8.

В уряді заявили, що 11 грудня було надіслано листа з пропозицією підтримки для подолання труднощів із постачанням газу, зокрема для забезпечення потреб вразливих груп населення та соціальних закладів.

"Кишинів готовий розглянути можливість залучення наявних ресурсів і допомоги, наданої міжнародними партнерами, для забезпечення конкретних потреб вразливого населення, а також лікарень, шкіл і соціальних центрів, з метою недопущення негативного розвитку ситуації", – заявив Воде.

Однак, через кілька днів, 16 грудня, Тирасполь відповів відмовою, заявивши про неприйнятність втручання у внутрішні справи Придністров'я.

"На цей лист за кілька днів, 16 грудня, надійшла відповідь... у якій йдеться про неприйнятність втручання у внутрішні справи... Іншими словами, це була відмова від будь-якої співпраці. Лист із пропозицією допомоги просто висміяли в особі одного з переговірників", – додав речник уряду.

Нагадаємо, керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут заявляв, що настав час повернути Молдові законний контроль над Придністров’ям.

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