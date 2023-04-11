В Молдові відповіли Захаровій на її закиди щодо співпраці з НАТО

У Молдовському Міністерстві закордонних справ і європейської інтеграції прокоментували заяву представниці МЗС Росії Марії Захарової яка напередодні заявила, що НАТО готує з Молдови "полігон для геополітичної конфронтації" з РФ.

Заяву Молдови поширило видання Newsmaker.

У Кишиневі заявили, що Росія не має права робити подібні заяви та втручатися у внутрішні справи Молдови.

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Крім того, у Модові заявили, що це внутрішня справа країни, з якими міжнародними організаціями співпрацювати та які відносини розвивати.

"Нейтралітет нашої країни не означає ізоляцію. Влада Молдови розвиває партнерські відносини з організаціями та державами для збереження миру і безпеки країни. Нагадуємо, Молдова почала співпрацювати з НАТО 1992 року", – йдеться у заяві міністерства.

Також у Молдові заявили, що співпраця з НАТО укріплює регіональну безпеку та приносить реальну корить країні. "Ці відносини розвиваються виключно на основі дотримання нейтралітету Молдови", – наголосили в МЗС Молдови.

У відомстві додали, що Кишинів поглиблює дружні відносини з усіма, хто виступає за свободу, мир і безпеку в регіоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Молдові, біля Кишинева, збудують сучасну воєнну базу для підготовки особового складу національної армії.

Крім того, ми раніше інформували, що президентка Молдови Мая Санду заявила, що її країна здатна за два роки досягти енергетичної незалежності від країни-агресорки Росії.

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