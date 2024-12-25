В Молдові відреагували на порушення повітряного простору російською ракетю

Санду засудила дії Росії та висловила солідарність з Україною.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що російська ракета порушила повітряний простір країни.

Про це повідомила Мая Санду в Х.

Санду засудила цей акт як порушення міжнародного права та висловила повну солідарність з Україною.

"Поки наші країни святкують Різдво, Кремль обирає знищення, націлившись на енергетичну інфраструктуру України та порушивши ракетою повітряний простір Молдови. Дії, які явно порушують міжнародне право. Молдова засуджує ці дії та повністю солідарна з Україною", - зазначила президентка Молдови

Нагадаємо, Румунія не підтвердила проліт російської ракети над своєю територією.

Читайте також: