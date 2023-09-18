В Молдові затримали 11 українців, які намагалися незаконно перетнути кордон: подробиці

Затримані пересувалися з молдовського міста Бессарабка до українського населеного пункту Серпневе.

Прикордонна поліція Молдови затримала 11 громадян України, які спробували незаконно перетнути державний кордон.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу відомства.

За інформацією представників молдовської прикордонної служби, минулого тижня патруль виявив кількох осіб на шляху з молдовського міста Бессарабка до українського населеного пункту Серпневе.

З використанням приладів нічного бачення прикордонники уважно стежили за діями незаконних перетинників молдовсько-українського кордону. У результаті спостережень було ідентифіковано та затримано 11 чоловіків із України.

Один із затриманих громадян України, 24-річний чоловік, підозрюється в тому, що був провідником для інших чоловіків.

Наразі тривають подальші процесуальні дії з метою документування та притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Нагадаємо, що у Молдові зійшли з рейок вагони із зерном, які прямували до України.