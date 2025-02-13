В Молдові знайшли два російські дрони: Санду зробила заяву, а МЗС викликало посла РФ

Вранці 13 лютого на півдні Молдови було знайдено два безпілотники. Молдовське Міністерство закордонних справ викликало російського посла.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Молдови в Telegram.

Зазначається, що на півдні країни було виявлено ще два БпЛА. Один з них на сільськогосподарському полі поблизу села Чумай Тараклійського району, а інший вибухнув у полі приблизно в 1,5 кілометрах від Чадир-Лунга. Експерти проводять розслідування на місці подій, а згодом дослідять дрони. За попередніми даними, знайдені в Чадир-Лунга фрагменти належать російському безпілотнику.

Своєю чергою, видання NewsMaker повідомило, що після низки вибухів неподалік прикордонного пункту пропуску Рені-Джурджулешти КПП припинив роботу близько 23:05 12 лютого, а всіх співробітників евакуювали до Джурджулешти.

Міністерство закордонних справ викликало до себе російського посла. Зазначається, що Кишинів розглядає такі дії як порушення свого суверенітету і ризик для миру і безпеки в регіоні.

"Міністерство закордонних справ висловлює глибоке занепокоєння та рішуче засуджує неодноразові порушення національного повітряного простору безпілотниками, запущеними після російських атак на інфраструктуру на півдні України", - сказано у повідомленні.

Президент Молдови Мая Санду у Twitter наголосила, що дрони типу "Шахед" порушили повітряний простір країни. Два з них вибухнули на території Молдови.

"Росія не поважає кордонів, нападає на цивільних, поширює терор. Її війна проти України є злочинною. Залиште нас, мирні народи, у спокої", - написала вона.

Як повідомлялося, цієї ночі росіяни випустили понад 100 "Шахедів". Унаслідок ворожої атаки постраждали Одещина та Харківщина.

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