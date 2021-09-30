В Москві арештовано за держзраду засновника компанії з кібербезпеки, яка співпрацювала з Інтерполом

В Москві арештовано за держзраду засновника компанії з кібербезпеки, яка співпрацювала з Інтерполом

В офісі компанії наразі провели обшуки, а самого Сачкова суд арештував на 2 місяці.

Гучний арешт у Росії - у Москві затримали засновника великої компанії з кібербезпеки Іллю Сачкова.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

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Чоловікові закидають держзраду та співробітництво з іноземною розвідкою, йому загрожує до 20 років в’язниці. Деталі справи силовики тримають у таємниці.

Заснована Сачковим компанія «Груп-ІВ» - одна з найвідоміших у сфері комп’ютерної безпеки в Росії. Вона бореться з кібератаками та онлайн-махінацями і неодноразово співпрацювала з Інтерполом, ОБСЄ та російськими правоохоронними органами.

В офісі компанії наразі провели обшуки, а самого Сачкова суд арештував на 2 місяці.

Нагадаємо, що раніше повідомили, що Москві почали розшук шефредактора видання "The Insider" Романа Доброхотова, у квартирі його батьків провели обшук.

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