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В Москві біля квартири воєнкора знайшли підозрілу посилку - її залишив "Дід Мороз"

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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В Москві біля квартири воєнкора знайшли підозрілу посилку - її залишив "Дід Мороз"

Москва / фото ілюстративне / Фото: Associated Press

Пакет лежить на сходовій клітці третього поверху.

В центрі Москви “Дід Мороз” перелякав росіян підозрілим пакетом, який він залишив у під’їзді.

Про це пишуть російські телеграм-канали.

Як зазначається, “Дід Мороз” залишив підозрілий пакет в одному з під’їздів на вулиці Шаболівка в центрі Москви.

Квартиру, поряд з якою знайшли посилку, раніше винаймав один із воєнкорів. Але нещодавно з'їхав. Нині там живуть інші люди. Пакет лежить на сходовій клітці третього поверху. Його оглядають кінологи.

Нагадаємо, що у Москві спалахнула велика пожежа на електрозаводі.

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Дата публікації
Перегляди
766
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