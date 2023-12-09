В Москві біля квартири воєнкора знайшли підозрілу посилку - її залишив "Дід Мороз"

Пакет лежить на сходовій клітці третього поверху.
В центрі Москви “Дід Мороз” перелякав росіян підозрілим пакетом, який він залишив у під’їзді.
Про це пишуть російські телеграм-канали.
Як зазначається, “Дід Мороз” залишив підозрілий пакет в одному з під’їздів на вулиці Шаболівка в центрі Москви.
Квартиру, поряд з якою знайшли посилку, раніше винаймав один із воєнкорів. Але нещодавно з'їхав. Нині там живуть інші люди. Пакет лежить на сходовій клітці третього поверху. Його оглядають кінологи.
Нагадаємо, що у Москві спалахнула велика пожежа на електрозаводі.
Читайте провідні новини дня:
- У Києві демонтують пам'ятник Миколі Щорсу
- Генерал Маломуж розповів, коли може бути новий наступ ЗСУ
- Рейди ТЦК на Закарпатті: як відбувалося вручення повісток у відомому оздоровчому санаторії