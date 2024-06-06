В Москві чоловік з автомата розстріляв сина місцевого бізнесмена: що про це відомо (фото)

Потерпілий може бути сином бізнесмена Андрія Балішанського, який очолює компанію Mediasystem Group.
В Москві чоловік зі зброєю відкрив стрілянину на вулиці. Внаслідок чого загинув 35-річний чоловік. Його особистість правоохоронці не розкривають.
Про це пише російське видання “Медуза”.
Як стало відомо, стрілянина відбулась на вулиці Олексія Свиридова. Там чоловік, ймовірно, з автомата АКС-74У відкрив стрілянину та вбив перехожого. Російська МВС заявляє, що йдеться про замовне вбивство.
Після поранення потерпілий намагався втекти, проте нападник добив його пострілом у голову. Всього підозрюваний зробив щонайменше три постріли.
Після нападу підозрюваний втік у ліс в районі Очаково-Матвіївське. Наразі його розшукують поліцейські, введено план “Перехоплення”.
Деякі російські телеграм-канали пишуть, що вбито було 34-річного Костянтина Балішанського. Це скейтер, який брав участь у команді NikeSB Росія. Балішанський відомий у колі скейтерів на прізвисько Свіч. Чоловік мешкав у сусідньому дворі від місця події та працював системним адміністратором в одній із московських фірм.
Крім того, він може бути сином бізнесмена Андрія Балішанського, який очолює компанію Mediasystem Group, яка займається мультимедійним обладнанням. Балішанський-молодший працював у цій же компанії. Андрій Балішанський відмовився коментувати те, що сталося.
Нагадаємо, що у Москві напівголий чоловік спочатку кинувся під автівку "Ягуар", потім стрибнув у Москву-ріку і виліз на сушу по бетонним загородженням вже голяка.
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