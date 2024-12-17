Ліквідація одіозного російського генерала Кирилова: що відомо про життя та смерть "любителя комарів"

Російські військові злочинці поплатилися за свої вчинки проти України

У Москві ліквідували російського генерала та воєнного злочинця. Йдеться про начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ Ігоря Кирилова та його помічника Іллю Полікарпова.

ТСН.ua зібрав усе що відомо про вбивство генерала та його помічника у Росії.

У Москві ліквідували "жирного генерала" та його помічника

Вранці 17 грудня у Москві ліквідували генерала Ігоря Кирилова та Іллю Полікарпова. Воєнного злочинця підірвали за допомогою саморобної вибухівки біля будинку.

Ігор Кирилов – начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ, Ілля Полікарпов – його помічник, який співпрацював із пропагандистами й передавав забезпечення окупантам на фронт.

За попередніми даними відомо, що саморобну вибухівку прикріпили до електросамоката, вона пошкодила службову машину Кирилова. Як пишуть росЗМІ, воєнних злочинців вибух застав біля входу у під'їзд. Внаслідок потужної детонації – обидва загинули на місці.

Фото з міста ліквідації російського генерала / Фото: Фото з соціальних мереж

Самокат, із примотаною до ручки вибухівкою біля під'їзду генерала, припаркував невідомий за кілька годин до вибуху – близько 2-3 години ночі. Детонацію здійснили дистанційно. Ймовірно, підривник або його спільник могли навіть не перебувати в зоні видимості, а отримати доступ до камери під'їзду, який є у багатьох мешканців ЖК.

У Москві підірвали машину "жирного" російського генерала

Згодом, слідчий комітет РФ підтвердив загибель військових, зокрема за фактом вбивства у Москві порушили кримінальну справу.

Варто додати, що перед інцидентом, 16 грудня СБУ "заочно" повідомило про підозру російському генералу, який наказав застосовувати хімічну зброю проти Сил оборони України.

У Москві підірвали машину "жирного" російського генерала

Росіяни називають вбивство генерала терактом

У росЗМІ пишуть різні версії щодо того, як могли загинути двоє військовослужбовців РФ.

Біля будинку на Рязанському проспекті, слідчі та криміналісти вивчають місце вибуху внаслідок якого загинули генерал-лейтенант Ігор Кирилов та його помічник.

Росіяни повідомляють, що самокат із вибухівкою поставили перед під'їздом біля будинку ЖК "Середа" близько 4:00 години ранку. Однак підривникам потрібно було спостерігати у режимі реального часу за всіма, хто виходить із під'їзду. Є кілька версій:

Стеження могло вестися з орендованої квартири навпроти, а під'їзд проглядався з бінокля. Наразі складають список квартир, які здавались в оренду. Особлива увага приділяється мешканцям, які заселилися за останні два місяці.

За під'їздом, звідки мав вийти Кирилов, стежили із припаркованого у дворі автомобіля.

Це можливий злам камер ЖК "Середовище": злочинці змогли під'єднатися до камер житлового комплексу, щоб відстежувати вихід цілі та активувати вибуховий пристрій.

При цьому сам вибуховий пристрій, за попередніми даними, був приведений в дію за допомогою радіосигналу.

Слідчі обурені діями поліцейських та співробітників інших оперативних служб, які першими опинилися на місці підриву Кирилова та його помічника. Зокрема, місце біля під'їзду довгий час було не огороджене, навколо ходили перехожі та мешканці ЖК "Среда", а самокат, де, ймовірно, була захована бомба, лежав на очах у перехожих, його фотографували.

"По-перше, підривник міг заховати ще одну бомбу, і тоді постраждало б більше людей. По-друге, могли випадково знищити важливі докази, натоптавши біля місця вибуху", – пишуть росіяни.

За словами джерела, поліцейські, котрі опинилися першими на місці вибуху, можуть потрапити під службову перевірку. СК кваліфікував загибель начальника військ РХБО ЗС РФ Ігоря Кирилова, а також його помічника як теракт.

У Мережі публікують кадри моменту підриву генерала Кирилова у Москві

Ігор Кирилов – один із найпублічніших російських генералів

Російський генерал-лейтенант Ігор Кирилов – начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ. Чоловікові було 54 роки.



Серед відомостей про загиблого російського генерала, які зібрало видання ASTRA зазначається, що він народився 13 липня 1970 року в Костромі. У тому ж місті у 1991 році закінчив Костромське вище військове командне училище хімічного захисту та Військову академію РХБ захисту імені С.К. Тимошенко у 2007 році.

З 1991 по 1995 рік служив командиром взводу у Західній групі військ у Німеччині та Московському військовому окрузі. До 2009 року Кирилов дослужився до посади командира окремої бригади РХБ захисту, а потім продовжив службу в Управлінні начальника військ РХБ захисту ЗС РФ.

З вересня 2014 року по квітень 2017 року Кирилов очолював Військову академію РХБ захисту імені С.К. Тимошенко, а у квітні 2017 року був призначений начальником військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ.

Кирилов є одним із розробників ТОС-2 "Тосочка", яку пізніше прийняли на озброєння до РФ. Це вогнеметна система з використанням снарядів із термобаричною або запальною бойовою частиною.

Генерал відповідальний за масове застосування окупантами забороненої хімічної зброї проти Сил оборони на східному та південному фронтах України.

За його наказом з початку повномасштабної війни зафіксували понад 4,8 тисячі випадків використання ворогом хімбоєприпасів. Зокрема, йдеться про бойові гранати "К-1", які споряджені отруйними речовинами подразнюючої дії – CS та CN. Їхнє використання заборонено Конвенцією про заборону розробки, виробництва, застосування хімічної зброї та про її знищення від 13 січня 1993 року

Начальник військ хімзахисту Ігор Кирилов впродовж останніх кількох років був одним з найпомітніших та найактивніших спікерів міністерства оборони РФ, пише ВВС.

Саме він робив заяви про численні біолабораторії, які американці нібито будують у різних країнах колишнього СРСР, розповідав про бойових малярійних комарів, яких нібито США планують скидати на позиції ЗС РФ в Україні. Також він звинувачував США в перешкоджанні розслідуванню причин пандемії COVID-19.

У день вбивства, як пишуть ЗМІ, у генерал-лейтенанта Кирилова був запланований черговий брифінг.

Як зазначили у виданні, замах на генерала організували наступного дня після колегії міністерства оборони, на якій президент Володимир Путін та очільник відомства Андрій Бєлоусов розповідали про те, як російська армія рухається до перемоги у війні з Україною.

В ОП прокоментували інцидент

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк зазначив, що вбивство генерала Кирилова в Москві могло бути наслідком "внутрішніх розбірок".

Політик прямо не заперечує причетність України до інциденту, однак зауважує, що українці використовують інші методи, зокрема, юридичне переслідування.

"У версії суб'єктивної Захарової ж прозвучало, що він був великим викривачем агентів-отруювачів, відповідно, можливо, це внутрішні розбірки. Зайшов туди, куди не потрібно, з'ясував те, що не потрібно, сказав десь те, що не потрібно і так далі", – заявив Подоляк.

Підрив російського генерала є справою рук СБУ

Ліквідація начальника військ радіаційного та хімічного захисту РФ Ігоря Кирилова є справою рук СБУ, повідомляють джерела ТСН.ua в СБУ.

"Кирилов був воєнним злочинцем і абсолютно законною ціллю, оскільки віддавав накази застосовувати заборонену хімічну зброю проти українських військових. Такий безславний кінець чекає усіх, хто вбиває українців. Відплата за воєнні злочини неминуча", – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Ліквідація військових злочинців! СБУ в Москві "задвохсотила" генерала Кирилова

Росія погрожує Україні відплатою

Заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв, після вбивства генерала Кирилова, погрожує Україні.

Із засобів роспропаганди відомо, що Медведєв назвав ліквідацію генерала "терактом" та "агонією бандерівського режиму". За його словами, "режим" з останніх сил, "усвідомлюючи неминучість свого воєнного розгрому, завдає боягузливих і підлих ударів у мирних містах".

Чиновник вкотре повторив свою пропагандистську тезу про міфічних нацистів та пригрозив Україні відплатою.

"Спроби залякати наш народ, зупинити наступ російської армії, посіяти страх приречені. На бандерівських нацистів, включно з найвищим військово-політичним керівництвом країни, що зникає, чекає неминуча відплата", – заявив Медведєв.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: БОЙОВІ КОМАРІ - ЙОГО ВИГАДКА! ПОДРОБИЦІ ЛІКВІДАЦІЇ РОСІЙСЬКОГО ГЕНЕРАЛА

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