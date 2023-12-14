В Москві суд відмовився звільнити журналіста The Wall Street Journal

На засіданні суд продовжив арешт американського журналіста до 30 січня 2024 року.

В Москві суд відмовив у звільненні кореспондента московського бюро американського видання The Wall Street Journal Евана Гершковича. Його залишили під арештом до 30 січня наступного року.

Про це пише DW.

Як зазначається, Московський міський суд провів судове засідання у закритому режимі. Там це аргументували тим, що матеріали справи містять гриф “таємно”. На засіданні суд продовжив арешт американського журналіста до 30 січня 2024 року.

Зазначимо, що про затримання журналіста стало відомо 29 березня. Тоді про це повідомили у центрі громадських зв'язків Федеральної служби безпеки РФ. Його звинуватили у шпигунстві (ст. 276 КК РФ). Чоловіку загрожує від 10 до 20 років ув'язнення.

“Діючи за завданням американської сторони, здійснював збір відомостей, що становлять державну таємницю про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу”, - йдеться у матеріалах справи.

Затримали ж Евана Гершковича у Єкатеринбурзі “при спробі отримання секретних відомостей”. Він утримується у московському СІЗО "Лефортово".

Нагадаємо, що Московський міський суд не задовольнив апеляцію адвокатів американського журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича та залишив його під вартою.

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