В Москві заговорили про "недоцільність" продовження "зернової угоди" через санкції

За словами очільника МЗС РФ, угода здійснюється несправедливо через санкції щодо російського сільськогосподарського експорту.

Заступник голови МЗС РФ Сергій Вершинін заявив про "недоцільність" продовження "зернової угоди", якщо з Москви не буде знято санкції, які мають вплив на сільськогосподарський експорт.

Про це Вершинін сказав у інтерв'ю пропагандистським росЗМІ.

Як сказав Вершинін, Кремль "незадоволений" деякими аспектами угоди, оскільки вона здійснюється несправедливо через санкції щодо російського сільськогосподарського експорту.

"Без відчутних результатів щодо реалізації меморандуму Росія - ООН, насамперед щодо реального зняття санкційних обмежень із російського сільгоспекспорту, концепція стамбульських пакетних домовленостей і просте продовження українського документа недоцільні", - заявив Вершинін.

Додамо, що угоду про Чорноморський зерновий коридор було продовжено на 120 днів станом на 19 листопада 2022 року відповідно до рішення, прийнятого Туреччиною, ООН, РФ та Україною.

Наразі відомо, що окупанти обстрілюють Очаківський напрямок, аби перешкодити залученю Миколаївщини до зернової угоди. Ротація тут пов’язана з важким морально-психологічним станом ворога.

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