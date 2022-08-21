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В МЗС Австрії відреагували на заклик російського дипломата немилосердно знищувати українське населення

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В МЗС Австрії відреагували на заклик російського дипломата немилосердно знищувати українське населення

Фото: pixabay.com/luckysilver1

Російському постпреду у Відні висловили обурення “його нелюдськими заявами“.

У неділю, 21 серпня, МЗС Австрії викликає російського постпреда при міжнародних організаціях у Відні Михайла Ульянова, який опублікував твіт із закликом до знищення українського населення.

 Про це йдеться у повідомленні зовнішньополітичного відомства Австрії у Twitter.

“Ми обурені нелюдськими заявами російського постійного представника... Ми виступаємо за свободу слова. Але ми також можемо зайняти тверду позицію проти таких провокаційних заяв“, - наголосили в австрійському МЗС. 

У суботу, 20 серпня, Михайло Ульянов опублікував у Twitter допис: "Жодної пощади українському населенню!". Пізніше він видалив свій пост, але скріншоти допису збереглися.

© Фото з соціальних мереж
Фото: Фото з соціальних мереж

Нагадаємо, у такий спосіб російський дипломат відреагував на "твіт" президента Володимира Зеленського про надання Україні військової допомоги від США. Заклик Ульянова пізніше прокоментували в Офісі президента. 

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