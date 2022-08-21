В МЗС Австрії відреагували на заклик російського дипломата немилосердно знищувати українське населення

Російському постпреду у Відні висловили обурення “його нелюдськими заявами“.
У неділю, 21 серпня, МЗС Австрії викликає російського постпреда при міжнародних організаціях у Відні Михайла Ульянова, який опублікував твіт із закликом до знищення українського населення.
Про це йдеться у повідомленні зовнішньополітичного відомства Австрії у Twitter.
“Ми обурені нелюдськими заявами російського постійного представника... Ми виступаємо за свободу слова. Але ми також можемо зайняти тверду позицію проти таких провокаційних заяв“, - наголосили в австрійському МЗС.
У суботу, 20 серпня, Михайло Ульянов опублікував у Twitter допис: "Жодної пощади українському населенню!". Пізніше він видалив свій пост, але скріншоти допису збереглися.
Нагадаємо, у такий спосіб російський дипломат відреагував на "твіт" президента Володимира Зеленського про надання Україні військової допомоги від США. Заклик Ульянова пізніше прокоментували в Офісі президента.
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