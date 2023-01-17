В МЗС Австрії закликали "не перегнути палицю" щодо реакцій на агресію РФ - в Україні жорстко відповіли

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг закликав "дотримуватися почуття міри" та "не перегнути палицю" в контексті реагування на агресію Росії проти України. Йому відповіли у МЗС України.

Про це повідомив у Facebook речник українського МЗС Олег Ніколенко.

"Цінуємо співробітництво з Австрією, вдячні за підтримку в ООН та ЄС і для розвитку діалогу у зв’язку з цим очікуємо на візит австрійського міністра до України. Зокрема, запрошуємо главу австрійської дипломатії відвідати Дніпро. Там він матиме можливість повторити свої аргументи про почуття міри перед рідними сорока чотирьох людей, які загинули від ракетного удару Росії по багатоповерхівці. Або тими, близьких яких досі не знайшли під завалами", - написав Ніколенко.

За його словами, заклики продовжувати діалог з Росією, поважати її історію та культуру, посилюють почуття безкарності Кремля, сприймаються ним виключно як запрошення до продовження геноциду українців.

Зазначимо, що Шалленберг закликав напередодні "не перегнути палицю", наприклад, запровадивши заборону на візи для 144 мільйонів росіян.

Про це повідомляло видання Kronen Zeitung.

Австрійський міністр закордонних справ додав, що РФ залишиться частиною європейської історії та культури.

"Жорстока загарбницька війна, яку розпалює росія, є божевіллям. Водночас ми також маємо думати про наступний день, наступний тиждень і наступні місяці. Тому що європейська архітектура безпеки так чи інакше повинна буде включати росію в майбутньому як постійного члена Ради безпеки ООН і як ядерну державу. Організацію з безпеки і співробітництва (ОБСЄ) необхідно зберегти", - зазначав він.

Раніше очільник МЗС Австрії закликав Росію припинити війну та вивести війська з території України.

Додамо, що президент Франції Еммануель Макрон говорив про те, що не союзники повинні підштовхувати Україну до "миру" з Росією, який для них "не буде прийнятним". Тоді Макрон зазначав, що українці самі мають визначити момент і умови перемовин.

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