В МЗС Білорусі заявили, що відправили назад на батьківщину близько двох тисяч мігрантів

В МЗС Білорусі заявили, що відправили назад на батьківщину близько двох тисяч мігрантів

В МЗС Білорусі запевняють, що вони нібито "зробили все, щоб зменшити потік мігрантів".

Білоруські прикордонники повернули на батьківщину близько 2 тисяч мігрантів, які прибули із країн Близького Сходу і намагалися потрапити до Європейського Союзу. У Міністерстві закордонних справ запевняють, що вони нібито "зробили все, щоб зменшити потік мігрантів".

Про це повідомив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей, пише Белта.

"Десь місяць тому ми позбавили права на запрошення мігрантів із інших країн. Затримали на білоруському кордоні близько 700 мігрантів. Близько 2 тисяч громадян, які прибули до Білорусі з інших країн і не мали належним чином оформлених документів, відправили назад на батьківщину", — сказав Макей.

Міністр МЗС стверджує, Мінськ неодноразово пропонував ЄС переговори щодо мігрантів, але, за його словами, ЄС нібито з квітня цього року не дає відповіді. Також Макей заявив, що Євросоюз "розірвав" низку положень угоди про реадмісію, Саме це завадило взаємодії між сторонами.

Нагадаємо, на межі Білорусі з європейськими державами накопичуються мігранти. Напередодні білоруські прикордонники оприлюднили відео, де роздають курдам пляшки з водою. Українська розвідка нарахувала, що в Білорусі перебувають до 15 тисяч мігрантів з інших країн, яких хочуть перенаправити до країн Євросоюзу.

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