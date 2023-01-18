В МЗС Британії заявили про чіткий сигнал Путіну своїм рішенням надати Україні танки та іншу зброю

Клеверлі наголосив, що Британія взяла на себе зобов’язання підтримувати українців, поки вони не переможуть.

Британія вирішила відправити до України важке озброєння, включно з танками, тому що нація повинна дати президенту Росії Володимиру Путіну "дійсно чітке повідомлення" про міжнародну підтримку Києва.

Про це очільник МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив у інтерв’ю CNN.

Міністр зазначив – Путін повинен розуміти, що у Британії буде "стратегічна витримка, щоб триматися" з Україною, поки "робота не буде виконана".

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Клеверлі також повідомив, що підтримка України постійно переоцінюється її партнерами, а також розвивається протягом війни. У цьому контексті очільник британського МЗС нагадав, що "минулого року ми не говорили про танки і не говорили про важку артилерію".

"Тепер ми визнаємо, що їм (Україні – ред.) потрібна здатність сильно відбиватися на сході та півдні", – зазначив Клеверлі.

Він також анонсував розвиток допомоги для України від Британії.

"Повідомлення, яке ми надсилаємо Путіну і, відверто кажучи, усім, хто бажає спостерігати, полягає в тому, що ми взяли на себе зобов’язання підтримувати українців, поки вони не переможуть", – наголосив британський міністр.

"Це те, що їм потрібно, щоб виконати роботу. Це те, що ми збираємося поставити. І ми постачаємо сучасну важку військову техніку та боєприпаси, щоб вони могли належним чином захищатися", – додав він.

За словами Клеверлі, найкраще, що може зробити Путін, щоб зберегти життя своїх власних військ, – це "визнати, що ми будемо триматися з українцями, поки вони не переможуть, довести цю війну до завершення та добросовісно сісти за стіл переговорів".

Нагадаємо, напередодні британський міністр оборони Бен Воллес оголосив, що його держава передасть Україні роту (12-14) танків Challenger 2, а також гармати і бронетехніку.

Зауважимо, як повідомили раніше у Sky News, Клеверлі вирушає у дводенну поїздку до США та Канади. Там міністр переконуватиме союзників передати України більше бойових засобів.

Зауважимо, президент Польщі Анджей Дуда заявив 17 січня, що його держава збирає коаліцію країн, які передадуть Україні німецькі танки Leopard. Сама ж Польща має передати ЗСУ 14 таких танків.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба інформував, що держава розраховує отримати від західних партнерів необхідну для формування танкової бригади кількість танків Leopard. Тобто йдеться про близько 93 танків.

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