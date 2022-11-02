В МЗС Ірану відповіли на повідомлення про плани напасти на Саудівську Аравію

У МЗС Ірану повідомлення про напад на Саудівську Аравію назвали "безпідставними звинуваченнями".

У Міністерстві закордонних справ Ірану заперечили інформацію про плани Тегерана вторгнутися до Саудівської Аравія, про що днем раніше повідомляли західні ЗМІ.

Про це заявив р ечник МЗС Ірану Нассер Канаані, пише Reuters.

Видання зазначає, у середу, 2 листопада, Іран заперечив, що несе загрозу для Саудівської Аравії, після того, як Wall Street Journal із посиланням на розвіддані США попереджали про неминучу атаку з боку Ірану. Речник міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані сказав, що повідомлення про загрозу Ірану проти Саудівської Аравії є "безпідставними звинуваченнями".

Іран найближчим часом може напасти на Саудівську Аравію

1 листопада The Wall Street Journal з посиланням на посадовців королівства та американських чиновників поінфоммувало, що Іран має намір найближчим часом напасти на Саудівську Аравію та Ірак. У статті вказано, що саудівська сторона відправила до США власні розвідувальні дані з підтвердженнями планів Ірану.

У відповідь Саудівська Аравія, США та кілька інших сусідніх держав підвищили рівень боєготовності своїх збройних сил. В Раді нацбезпеки США сказали, що стурбовані інформацією та готові до відповіді на напад з боку Ірану.

Додамо, Тегеран загострив конфлікт із Саудівською Аравією. Іран звинувачував королівство, а також США та Ізраїль у підбурюванні до протестів проти влади на своїй території.

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