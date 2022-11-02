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В МЗС Ірану відповіли на повідомлення про плани напасти на Саудівську Аравію

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В МЗС Ірану відповіли на повідомлення про плани напасти на Саудівську Аравію

Фото: Associated Press

У МЗС Ірану повідомлення про напад на Саудівську Аравію назвали "безпідставними звинуваченнями".

У Міністерстві закордонних справ Ірану заперечили інформацію про плани Тегерана вторгнутися до Саудівської Аравія, про що днем раніше повідомляли західні ЗМІ.

Про це заявив речник МЗС Ірану Нассер Канаані, пише Reuters.

Видання зазначає, у середу, 2 листопада, Іран заперечив, що несе загрозу для Саудівської Аравії, після того, як Wall Street Journal із посиланням на розвіддані США попереджали про неминучу атаку з боку Ірану. Речник міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані сказав, що повідомлення про загрозу Ірану проти Саудівської Аравії є "безпідставними звинуваченнями".

Іран найближчим часом може напасти на Саудівську Аравію

1 листопада The Wall Street Journal з посиланням на посадовців королівства та американських чиновників поінфоммувало, що Іран має намір найближчим часом напасти на Саудівську Аравію та Ірак. У статті вказано, що саудівська сторона відправила до США власні розвідувальні дані з підтвердженнями планів Ірану.

У відповідь Саудівська Аравія, США та кілька інших сусідніх держав підвищили рівень боєготовності своїх збройних сил. В Раді нацбезпеки США сказали, що стурбовані інформацією та готові до відповіді на напад з боку Ірану.

Додамо, Тегеран загострив конфлікт із Саудівською Аравією. Іран звинувачував королівство, а також США та Ізраїль у підбурюванні до протестів проти влади на своїй території.

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