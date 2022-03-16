В МЗС Ізраїлю заявили, що попередня реєстрація українців не є порушенням безвізу

В МЗС Ізраїлю заявили, що попередня реєстрація українців не є порушенням безвізу

Напередодні Ізраїль запровадив електронні дозволи для українців на в'їзд в країну.

Рішення обов’язкову попередню реєстрацію громадян України, які хочуть в'їхати в Ізраїль, не є порушенням безвізової угоди.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Ізраїлю у Twitter.

"У світлі різних публікацій хотіли би пояснити, що рішення міністра внутрішніх справ про попередню реєстрацію громадян України, котрі бажають в'їхати в Ізраїль, не є порушенням безвізової угоди між країнами. Чинна угода дає змогу громадянам України без візи прибувати в Ізраїль тільки з туристичними цілями", - йдеться у повідомленні МЗС.

Israel MFA Announcement:

In light of various publications, we would like to clarify that the Minister of Interior's decision on the early registration of Ukrainian citizens seeking to enter Israel does not constitute a violation of the visa waiver agreement between the countries. — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) March 16, 2022

У відомстві пояснили, що нинішня схема, яка діє на цьому етапі лише два тижні, призначена для тих, хто хоче приїхати в Ізраїль і з іншими цілями, наприклад, для тимчасового захисту від війни в Україні.

Там також наголосили, що така практика попередньої реєстрації також існувала в період коронавірусу і зазвичай існує в багатьох країнах світу, навіть коли діє угода про скасування віз.

Нагадаємо, МВС Ізраїлю змінило правила в’їзду для українців в країну з 13 березня 2022 року. Громадяни України, які подають заяву на приїзд до Ізраїлю, мають заповнити електронну заявку на сайті міністерства закордонних справ Ізраїлю.

В Офісі президента розкритикували рішення Ізраїлю про скасування безвізу з Україною.

