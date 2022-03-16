В МЗС Ізраїлю заявили, що попередня реєстрація українців не є порушенням безвізу

Напередодні Ізраїль запровадив електронні дозволи для українців на в'їзд в країну.
Рішення обов’язкову попередню реєстрацію громадян України, які хочуть в'їхати в Ізраїль, не є порушенням безвізової угоди.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ Ізраїлю у Twitter.
"У світлі різних публікацій хотіли би пояснити, що рішення міністра внутрішніх справ про попередню реєстрацію громадян України, котрі бажають в'їхати в Ізраїль, не є порушенням безвізової угоди між країнами. Чинна угода дає змогу громадянам України без візи прибувати в Ізраїль тільки з туристичними цілями", - йдеться у повідомленні МЗС.
Israel MFA Announcement:— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) March 16, 2022
In light of various publications, we would like to clarify that the Minister of Interior's decision on the early registration of Ukrainian citizens seeking to enter Israel does not constitute a violation of the visa waiver agreement between the countries.
У відомстві пояснили, що нинішня схема, яка діє на цьому етапі лише два тижні, призначена для тих, хто хоче приїхати в Ізраїль і з іншими цілями, наприклад, для тимчасового захисту від війни в Україні.
Там також наголосили, що така практика попередньої реєстрації також існувала в період коронавірусу і зазвичай існує в багатьох країнах світу, навіть коли діє угода про скасування віз.
Нагадаємо, МВС Ізраїлю змінило правила в’їзду для українців в країну з 13 березня 2022 року. Громадяни України, які подають заяву на приїзд до Ізраїлю, мають заповнити електронну заявку на сайті міністерства закордонних справ Ізраїлю.
В Офісі президента розкритикували рішення Ізраїлю про скасування безвізу з Україною.