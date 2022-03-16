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В МЗС Ізраїлю заявили, що попередня реєстрація українців не є порушенням безвізу

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В МЗС Ізраїлю заявили, що попередня реєстрація українців не є порушенням безвізу

УНІАН

Напередодні Ізраїль запровадив електронні дозволи для українців на в'їзд в країну.

Рішення обов’язкову попередню реєстрацію громадян України, які хочуть в'їхати в Ізраїль, не є порушенням безвізової угоди. 

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Ізраїлю у Twitter. 

"У світлі різних публікацій хотіли би пояснити, що рішення міністра внутрішніх справ про попередню реєстрацію громадян України, котрі бажають в'їхати в Ізраїль, не є порушенням безвізової угоди між країнами. Чинна угода дає змогу громадянам України без візи прибувати в Ізраїль тільки з туристичними цілями", - йдеться у повідомленні МЗС.

У відомстві пояснили, що нинішня схема, яка діє на цьому етапі лише два тижні, призначена для тих, хто хоче приїхати в Ізраїль і з іншими цілями, наприклад, для тимчасового захисту від війни в Україні. 

Там також наголосили, що така практика попередньої реєстрації також існувала в період коронавірусу і зазвичай існує в багатьох країнах світу, навіть коли діє угода про скасування віз.

Нагадаємо, МВС Ізраїлю змінило правила в’їзду для українців в країну з 13 березня 2022 року. Громадяни України, які подають заяву на приїзд до Ізраїлю, мають заповнити електронну заявку на сайті міністерства закордонних справ Ізраїлю.

В Офісі президента розкритикували рішення Ізраїлю про скасування безвізу з Україною.
 

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