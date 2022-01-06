В МВС Казахстану заявляють, що площа Республіки в Алмати повністю "зачищена"

В МВС Казахстану заявляють, що площа Республіки в Алмати повністю "зачищена"

Протести в Казахстані тривають п'ятий день.

Міністерство внутрішніх справ Казахстану заявляє, що силовики повністю "зачистили" головну площу Алмати від протестувальників.

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на МВС Республіки Казахстан.

Про кількість постраждалих у відомстві не повідомляється.

У Казахстані тривають масові протести, "найгарячіше" у колишній столиці Казахстану. У місті натовпи людей, користуючись безладом, грабують банки, магазини, торгові центри. На вулицях міста чути постріли та поранених, за даними російських телеграм-каналів. За неофіційною інформацією, відомо як мінімум про 30 загиблих протестувальників.

Нагадаємо, вранці 6 січня стало відомо, що до Казахстану відправлено "миротворців" від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОКДБ).

Декілька днів поспіль у Казахстані тривали протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. Найжорстокіші сутички відбулися 5 січня, коли в країні почали орудувати мародери.

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