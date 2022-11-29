В МЗС Литви закликали НАТО "зберігати спокій та негайно надати Україні танки"

У НАТО не вичерпуються ні танки, ні боєприпаси, наголосили в МЗС Литви.

У Міністерстві закордонних справ Литви перед засідання міністрів закордонних справ НАТО закликали колег по Альянсу надати Україні танки для боротьби проти російської окупації.

Про це написав очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс у соціальних мережах.

"Моє послання колегам-міністрам закордонних справ на сьогоднішньому засіданні НАТО просте: зберігайте спокій і дайте танки", - йдеться у дописі литовського дипломата у твітері.

Як пише CNN, виступаючи перед зустріччю міністрів закордонних справ НАТО у Бухаресті, Румунія, Ландсбергіс сказав, що Україні потрібна протиповітряна оборона, протиракетна оборона та закликав терміново їх надати.

"У НАТО не вичерпуються ні танки, ні боєприпаси. Усе, що у нас є, потрібно негайно відправити", - сказав він.

Втім, він не виключає, що можуть виникнути труднощі з постачанням інших боєприпасів. Однак Ландсбергіс сказав, що країни НАТО "в основному мають майже необмежену кількість боєприпасів для основних бойових танків".

My message to fellow foreign ministers at today's NATO meeting is simple: Keep calm and give tanks. pic.twitter.com/Z7rynLp4tB — Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) November 29, 2022

У Литві та Естонії закликають ЄС збільшити постачання зброї Україні

Балтійські країни від початку повномасштабного вторгнення Росії активно допомагають Україні. Нещодвно у Литві та Естонії закликали Європейський Союз збільшити постачання зброї Україні. Так, голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу зазначив, що Європа все ще недостатньо робить для підтримки України, порівняно із США. Він закликав змінити цю ситуацію.

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