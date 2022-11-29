В МЗС Польщі попередили НАТО про серйозну помилку, якої вони припускаються: до чого тут Китай та Росія

В МЗС Польщі зазначили, що у членів Альянсу немає іншого виходу, як спільно підтримувати Україну до кінця.

У Міністерстві закордонних справ Польщі розкритикували залежність деяких країн НАТО від Китаю. Раніше така ситуація була з Російською Федерацією, яка призвела до наслідків, які маємо тепер.

Про це заявив очільник польського МЗС Збігнєв Рау, пише TVP.

"У минулому наші партнери поставили себе та інших у залежність від критичної енергетичної інфраструктури Росії. Зараз ми маємо такі сигнали також і з Китаю, якщо брати до уваги ситуацію в різні європейські сезони, які також мають військове значення", – наголосив він.

Рау зазначив, що в членів Альянсу немає іншого виходу, як спільно підтримувати Україну до кінця.

"Якби ця угода не була дотримана, це означало би, що Росія здобула б найбільшу політичну перемогу, а саме вдалося б нас розділити. Це момент не лише для підтримки України, яка має пережити зиму щодо цього, а й відображення нашої залежності від інших країн, коли йдеться про нашу критичну інфраструктуру в НАТО", – сказав він.

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