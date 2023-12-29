В МЗС Польщі зробили жорстку заяву щодо спроб РФ повторити провокації з ракетою

Якщо російська ракета в подальшому пролетить ще трохи далі на польську територію, вона буде збита.

Заступник міністра закордонних справ Владислав Теофіл Бартошевський після зустрічі з тимчасовим повіреним у справах РФ Андреєм Ордашем заявив, що Варшава буде жорсткіше реагувати на подальші провокації з порушенням повітряного простору.

Про деталі зустрічі Бартошевський розповів журналістам, повідомляє портал WPolityce.pl.

За словами заступника голови польського МЗС, на зустрічі з Ордашем він чітко дав зрозуміти, що “повторення таких спроб викличе жорсткішу реакцію з боку Республіки Польща, оскільки це є випробуванням нашої ефективності та нашого підходу до оборони”.

“Я можу запевнити вас, що ми в змозі швидко й ефективно відреагувати, якщо це повториться. Я сказав тимчасовому повіреному, щоб він припинив випробовувати кордони нашої держави”, — додав він.

Бартошевський уточнив, що в подальшому, якщо російська ракета “пролетить ще трохи далі на польську територію, вона буде збита”.

Читайте провідні новини дня:

“Ми маємо добре підготовлену армію, чудових командирів і чудового міністра національної оборони, і ми зробимо все, щоб у 2024 році безпека Польщі була значно підвищена”, — запевнив посадовець.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у повітряний простір Польщі з боку України під час масованого обстрілу росіян 29 грудня зайшов невпізнаний повітряний об'єкт. Згодом начальник Генерального штабу польського війська генерал Веслав Кукула підтвердив, що в повітряний простір Польщі увійшла саме російська ракета.

Читайте також: