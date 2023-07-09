В МЗС РФ заявили про загрозу для Запорізької ЗАЕС, звинувачують Україну

За її звинуваченнями, Україна нібито приступила "до плану власного порятунку".
У Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що Україна "готується" завдати шкоду окупованій загарбниками Запорізькій АЕС.
Таке заявила прессекретар МЗС Росії Марія Захарова, передає телеграм-канал "BILD на русском".
За її звинуваченнями, Україна нібито приступила "до плану власного порятунку" - планомірного завдання збитків Запорізької АЕС".
"Саміт НАТО мав би присвятити саме цій темі основну увагу. Адже в зоні прямої поразки виявиться переважна більшість членів Альянсу", - заявила Захарова.
Нагадаємо, українська розвідка повідомляє, що російські війська продовжують мінування Запорізької атомної електростанції та об’єктів на території станції. Наразі на територію ЗАЕС доправляються міни та вибухові речовини.
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