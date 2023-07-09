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В МЗС РФ заявили про загрозу для Запорізької ЗАЕС, звинувачують Україну

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Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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В МЗС РФ заявили про загрозу для Запорізької ЗАЕС, звинувачують Україну

Речниця МЗС РФ Марія Захарова звинувачує Україну у загрозі для ЗАЕС / Фото: Associated Press

За її звинуваченнями, Україна нібито приступила "до плану власного порятунку".

У Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що Україна "готується" завдати шкоду окупованій загарбниками Запорізькій АЕС. 

Таке заявила прессекретар МЗС Росії Марія Захарова, передає телеграм-канал "BILD на русском".

За її звинуваченнями, Україна нібито приступила "до плану власного порятунку" - планомірного завдання збитків Запорізької АЕС".

"Саміт НАТО мав би присвятити саме цій темі основну увагу. Адже в зоні прямої поразки виявиться переважна більшість членів Альянсу", - заявила Захарова.

Нагадаємо, українська розвідка повідомляє, що російські війська продовжують мінування Запорізької атомної електростанції та об’єктів на території станції. Наразі на територію ЗАЕС доправляються міни та вибухові речовини.

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Дата публікації
Перегляди
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