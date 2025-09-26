Марія Захарова / © Associated Press

Офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що нібито Київ планує влаштувати «диверсії в Румунії та Польщі з метою подальшого звинувачення в них Росії».

Про це вона розповіла у своєму Телеграм-каналі.

Захарова, посилаючись на «кілька угорських ЗМІ», заявила, що мета України — створити Casus belli (привід до війни) для прямого конфлікту між Росією та НАТО.

Згідно з поширеною нею версією, «план київського режиму» включає:

Ремонт збитих російських БПЛА «Герань» (нібито на Львівському заводі «ЛОРТА»). Оснащення їх бойовими елементами. Запуск цих дронів під виглядом російських на великі транспортні хаби НАТО в Польщі та Румунії. Проведення дезінформаційної кампанії в Європі з метою звинувачення Москви.

Захарова стверджує, що для цієї «провокації» на Яворівський полігон ще 16 вересня нібито завезли російські БПЛА. Вона цинічно пояснює ці нібито «дії Зеленського» тим, що ЗСУ буцімто «зазнають нищівної поразки» і їхній розгром набуває «стратегічного характеру».

«Якщо ця інформація підтвердиться, як зазначають автори, „ми повинні визнати: ніколи в сучасності Європа не була так близько до початку Третьої світової війни“, — зазначила Захарова.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ Росії назвали вигадками повідомлення у західних ЗМІ про те, що європейські дипломати непублічно передали Москві попередження про готовність збивати винищувачі РФ у разі подальших нахабних порушень повітряного простору членів НАТО.

Також цього тижня європейські дипломати передали Кремлю чітке попередження про те, що НАТО готове відповісти на подальші порушення свого повітряного простору повною силою, зокрема і збиттям російських літаків.