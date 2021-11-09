В МЗС України роз'яснили, хто може потрапити до Бельгії після закриття кордонів

В МЗС України роз'яснили, хто може потрапити до Бельгії після закриття кордонів

Рішення може бути переглянуте у разі поліпшення епідситуації в Україні.

Сьогодні, 9 листопада, Бельгія внесла Україну до списку "червоних країн". Це означає, що обмежуються поїздки для українців з туристичною метою, але подорожі з поважних причин та транзит дозволяються.

Про це повідомляє посольство України в Бельгії.

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У відомстві зазначили, рішення про заборону в'їзду до країни може бути переглянуте у разі поліпшення епідситуації в Україні.

Кому дозволено в’їзд до Бельгії від 9 листопада:

Особам, які мають бельгійське громадянство;

Особам, які мають основне місце проживання в Бельгії;

Одному з подружжя або партнеру особи, яка має бельгійське громадянство або має основне місце проживання в Бельгії;

Дітям особи, яка має бельгійське громадянство або має основне місце проживання в Бельгії, або її партнера, якщо вони живуть під одним дахом;

Особам, які подорожують транзитом через Бельгію з країни з дуже високим ризиком до країни Європейського Союзу або Шенгенської зони, громадянином якої вони є або де вони мають основне місце проживання;

Особам, які здійснюють транзит за межі Європейського Союзу та Шенгенської зони (транзит через країну високого ризику, не виходячи з міжнародної зони аеропорту або транзит у Бельгії з країни високого ризику, не виходячи з зони аеропорту, що не входить до Шенгенської зони);

Особам, які подорожують з вагомих гуманітарних причин;

Транспортному і вантажному персоналу, морякам, екіпажам буксирів, льотчикам та іншому персоналові, який працює на морських вітрових електростанціях, які подорожують з робочою метою. Ці мандрівники повинні мати сертифікат, виданий роботодавцем.

Правила в'їзду для громадян, які належать до вищезазначених категорій

Перед прибуттям до Бельгії українці повинні заповнити Passenger locator form (PLF), незалежно від того, яким видом транспорту подорожуєте або як довго плануєте перебувати у Бельгії чи за кордоном. Особи старше 12 років, повинні мати негативний ПЛР-тест, зроблений менш, ніж за 72 години до прибуття до Бельгії.

Громадяни повинні пройти тестування в Бельгії в 1-й день (резиденти та нерезиденти) і 7-й день (резиденти та нерезиденти). Усі особи, які повертаються з третьої країни з дуже високим ризиком, також повинні провести 10 днів на карантині. Тестування та карантин поширюються навіть на повністю вакцинованих осіб.

Нагадаємо, Євросоюз офіційно вилучив Україну із "зеленого списку" безпечних для подорожей країн через погіршення із захворюваністю на коронавірус. Про те, чи зможуть тепер українці потрапити до Європейського Союзу - читайте за цим посиланням.

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