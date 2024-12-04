В МЗС України відреагували на звинувачення Росії в причетності до ситуації в Сирії

Раніше Російська Федерація заявила про нібито причетність України до загострення безпекової ситуації в Сирії. У Міністерстві закордонних справ України категорично відкинули безпідставні звинувачення РФ.

Як зазначили у МЗС, на відміну від Росії, Україна беззастережно дотримується норм міжнародного права, принципів непорушності суверенітету та територіальної цілісності інших країн.

"Вчергове наголошуємо, що саме Москва разом із Тегераном несуть основну відповідальність за сталу тенденцію погіршення безпекової ситуації в Сирії, і саме злочини режиму Асада проти власного народу та його небажання забезпечити справедливий діалог всередині країни поставили під загрозу виживання Сирії як єдиної незалежної держави", – йдеться в повідомлені МЗС.

Нагадаємо, у суботу, 30 листопада, на тлі масштабного наступу сирійських повстанців, які захопили велике місто Алеппо, у соцмережах з’явилися повідомлення про спробу державного військового перевороту, спрямованого проти президента країни Башара Асада в Дамаску.