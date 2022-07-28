В МЗС України закликали ЄС завдати удару у відповідь на газовий шантаж Росії

Російська Федерація шантажує Європу енергоресурсами, а кремлівські посіпаки та політики насміхаються із заходів, які ЄС намагається запроваджувати на тлі енергетичної кризи.

В Міністерстві закордонних справ України закликали Європейський Союз завдати удару у відповідь, щоб повністю перестати залежати від російського газу.

Про це написав речник українського МЗС Олег Ніколенко у Twitter.

"Російські чиновники та пропагандисти публічно сміються з надзвичайних заходів Європи на тлі енергетичного шантажу Росії. Вони підбадьорюються тим, що можуть заподіяти більше шкоди. Єдиний спосіб протистояти цьому мафіозному вимаганню — завдати удару у відповідь і повністю перестати залежати від російського газу", - зазначив Ніколенко.

Голова МЗС Британії Ліз Трасс впевнена, російський диктатор Володимир Путін використовує газ для того, щоб тримати в заручниках світ і якщо світ дозволить очільнику Кремля досягти успіху, це спричинить невимовні страждання по всій Європі.

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