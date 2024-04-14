В МЗС України засудили іранські масовані атаки по Ізраїлю: "Треба мобілізувати всі сили вільного світу"

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує іранські масовані атаки проти Ізраїлю.

В МЗС України відреагували на іранські масовані атаки Ізраїлю. Там засудили ракетні обстріли та наголосили, що війна не повинна перерости у масштабніший конфлікт.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ.

“Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує іранські масовані атаки проти Держави Ізраїль. Подібні дії є абсолютно неприйнятними, безвідповідальними та несуть ризик безпрецедентної подальшої ескалації ситуації на Близькому Сході. Необхідно докласти всіх зусиль, аби не допустити переростання протистояння у масштабніший регіональний конфлікт”, - наголосили в МЗС.

Там також додали, що ця атака вчергове демонструє важливість мобілізації всіх сил вільного світу на захист глобальних кордонів демократії.

Нагадаємо, що Іран здійснив пряму повітряну атаку на Ізраїль, запустивши крилаті та балістичні ракети, а також безпілотники по території Ізраїлю.

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