ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
387
Час на прочитання
2 хв

У НАТО поставили Трампа на місце після погроз "викинути" Іспанію з Альянсу: що відповіли

США не мають можливості призупинити членство Іспанії в НАТО через позицію країни щодо війни з Іраном.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Коментарі
Трамп і НАТО

Трамп погрожує відсторонити Іспанію з НАТО / © Reuters

Установчий договір Північноатлантичного альянсу не передбачає жодних положень про призупинення членства в НАТО або виключення, тому погрози президента США Дональда Трампа на адресу Іспанії безглузді.

Про це заявив неназваний посадовець НАТО в коментарі ВВС.

У Пентагоні відмовилися коментувати інформацію про те, що США можуть спробувати призупинити членство Іспанії через її позицію щодо війни з Іраном.

Прессекретарка Пентагону Кінгслі Вілсон заявила BBC, що попри «все», що США зробили для своїх союзників по НАТО, «вони не були поруч з нами».

«Військове міністерство [міністерство оборони] забезпечить президентові надійні варіанти, щоб наші союзники більше не були паперовими тиграми, а натомість виконували свою частину роботи. У нас немає подальших коментарів щодо будь-яких внутрішніх обговорень з цього приводу», — сказала вона.

Раніше повідомлялося, що у внутрішньому електронному листі Пентагону президентві США Дональду Трампу було запропоновано вжити заходів для «покарання» союзників, які не підтримали його кампанію проти Ірану.

Внутрішній електронний лист Пентагону описує можливі кроки США у відповідь на дії союзників по НАТО, які, на переконання Вашингтона, не підтримали американські операції у війні з Іраном. За словами американського посадовця, серед запропонованих варіантів — відсторонення Іспанії від Альянсу та перегляд позиції Сполучених Штатів щодо претензій Великої Британії на Фолклендські острови.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив журналістам, що його уряд не орієнтується у своїй роботі на «електронні листи».

«Ми працюємо з офіційними документами та офіційною позицією, яку в цьому разі займає уряд Сполучених Штатів», — наголосив він.

Санчес додав, що Іспанія підтримує «повну співпрацю зі своїми союзниками, але завжди в рамках міжнародного права».

Конфлікт США з НАТО — останні новини

Нагадаємо, раніше видання Politico з посиланням на трьох європейських дипломатів і чиновника Міноборони США повідомило, що адміністрація Дональда Трампа шукає способи покарати союзників, які відмовилися підтримати Білий дім у війні з Іраном. Для цього начебто може бути використаний поділ країн НАТО на «неслухняних і зразкових».

Тим часом європейські країни активізували розробку резервного сценарію на випадок можливого виходу США з НАТО або скорочення їхньої ролі в Альянсі.

Коментарі (0)
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie