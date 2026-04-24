У НАТО поставили Трампа на місце після погроз "викинути" Іспанію з Альянсу: що відповіли

Трамп погрожує відсторонити Іспанію з НАТО / © Reuters

Установчий договір Північноатлантичного альянсу не передбачає жодних положень про призупинення членства в НАТО або виключення, тому погрози президента США Дональда Трампа на адресу Іспанії безглузді.

Про це заявив неназваний посадовець НАТО в коментарі ВВС.

У Пентагоні відмовилися коментувати інформацію про те, що США можуть спробувати призупинити членство Іспанії через її позицію щодо війни з Іраном.

Прессекретарка Пентагону Кінгслі Вілсон заявила BBC, що попри «все», що США зробили для своїх союзників по НАТО, «вони не були поруч з нами».

«Військове міністерство [міністерство оборони] забезпечить президентові надійні варіанти, щоб наші союзники більше не були паперовими тиграми, а натомість виконували свою частину роботи. У нас немає подальших коментарів щодо будь-яких внутрішніх обговорень з цього приводу», — сказала вона.

Раніше повідомлялося, що у внутрішньому електронному листі Пентагону президентві США Дональду Трампу було запропоновано вжити заходів для «покарання» союзників, які не підтримали його кампанію проти Ірану.

Внутрішній електронний лист Пентагону описує можливі кроки США у відповідь на дії союзників по НАТО, які, на переконання Вашингтона, не підтримали американські операції у війні з Іраном. За словами американського посадовця, серед запропонованих варіантів — відсторонення Іспанії від Альянсу та перегляд позиції Сполучених Штатів щодо претензій Великої Британії на Фолклендські острови.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив журналістам, що його уряд не орієнтується у своїй роботі на «електронні листи».

«Ми працюємо з офіційними документами та офіційною позицією, яку в цьому разі займає уряд Сполучених Штатів», — наголосив він.

Санчес додав, що Іспанія підтримує «повну співпрацю зі своїми союзниками, але завжди в рамках міжнародного права».

Конфлікт США з НАТО — останні новини

Нагадаємо, раніше видання Politico з посиланням на трьох європейських дипломатів і чиновника Міноборони США повідомило, що адміністрація Дональда Трампа шукає способи покарати союзників, які відмовилися підтримати Білий дім у війні з Іраном. Для цього начебто може бути використаний поділ країн НАТО на «неслухняних і зразкових».

Тим часом європейські країни активізували розробку резервного сценарію на випадок можливого виходу США з НАТО або скорочення їхньої ролі в Альянсі.