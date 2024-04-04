В НАТО повідомили, чи загрожує РФ безпеці й територіальній цілісності Молдови

Завдяки опору України, Росія не має військової потужності, щоб загрожувати безпеці Молдови. Проте гібридна загроза існує.

Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, повідомляє NewsMaker.

"Навіть у складніший період цієї триваючої війни Україна, за нашої підтримки, здатна продовжувати опір і перемагати в цій війні. Таким чином, доти, доки Україна чинить і чинитиме опір, безпека Молдови опосередковано захищена", - сказав Мірча Джоане.

НАТО, за його словами, "зміцнює свої позиції на східному фланзі", адже до нього доєдналися Фінляндія і Швеція. Також НАТО стає значно сильнішим у районі Чорного моря, в Румунії, в Болгарії, тож "навіть опосередковано" у Молдови немає підстав для занепокоєння про військову агресію з боку Російської Федерації, вважає Джоане.

"При цьому гібридна агресія - дезінформація, енергетичний шантаж, використання внутрішніх важелів у цей дуже важливий передвиборчий період у Молдові триватимуть", - додав він.

Нагадаємо, напередодні румунський прем'єр заявив, що підтримує ідею об'єднання Румунії з Республікою Молдова.

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