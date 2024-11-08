В НАТО повідомили, на яких умовах війська КНДР воюють проти України

Марк Рютте заявив, що чекає можливості обговорити це з новообраним президентом США Дональдом Трампом.

Росія постачає новітні технології Північній Кореї в обмін на допомогу КНДР у війні проти України.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про це 7 листопада, пише "Голос Америки".

За його словами, зміцнення зв'язків між Росією та Північною Кореєю становить загрозу не лише європейській безпеці, а й для США.

"Росія постачає новітні технології в Північну Корею в обмін на допомогу Північної Кореї у війні проти України, і це є загрозою не тільки для європейської частини НАТО, а й для США", — сказав Рютте перед зустріччю з європейськими лідерами в Будапешті.

Марк Рютте заявив, що чекає можливості обговорити це з новообраним президентом США Дональдом Трампом, адже є ймовірність спільного протистояння загрозам.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський заявив, що швидке закінчення війни в Україні, про яке говорив Дональд Трамп, буде з втратами, адже Путін хоче на шматки розірвати Україну.

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