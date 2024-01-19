В НАТО розглядають два основних можливих сценарії агресії Росії проти Альянсу – ЗМІ

У НАТО розглядають два основних можливих сценарії агресії Росії проти Альянсу. Першим сценарієм є спроба захоплення стратегічно важливого шведського острова Готланд. Навчання НАТО, що симулювали такий розвиток подій, проходили минулого року. У НАТО до нападу на Готланд готові та побоюються іншого сценарію – агресії проти країн Балтії.

Про це пише німецьке видання Redaktions Netzwerk Deutschland (RND).

Видання RND наголошує, що секретний документ Бундесверу, на який посилалася газета Bild, не є унікальним. Це базовий сценарій, з якого виходять у НАТО.

RND конкретизує публікацію Bild про те, що НАТО готується до війни з РФ: Росія розпочне з нагнітання обстановки та конфліктів у країнах Балтії. Мета на поверхні – посилити ворожнечу між литовцями, латишами, естонцями та російськомовною меншиною у цих країнах. Можна сміливо сказати, що цей етап уже розпочався, а арешти та висилки, які запланували і вже проводять Рига та Таллінн, у певному сенсі грають на руку Кремлю. Наступним кроком будуть масштабні військові навчання, які, як очікується, пройдуть у Білорусі – поблизу поблизу кордону з Польщею та Литвою. Третій етап – наступ з Білорусі та спроба захопити Сувалкський коридор. Введення військ на територію країн Балтії буде представлене як гуманітарна акція із захисту співвітчизників, а НАТО буде запропоновано прийняти новий статус-кво, щоб уникнути ядерної війни.

"Важливим аспектом у цьому контексті є роль Білорусі. У сценарії, який описує RND, збройні сили Білорусі не згадуються, а сама Білорусь розглядається лише як плацдарм для російської агресії. Саме так і сталося 2022 року в Україні, а на територію сусідньої держави армія Білорусі не вступила. У разі російської агресії проти країн Балтії відсидітися в тилу Лукашенку, швидше за все, не вдасться", — припускає Redaktionsnetzwerk Deutschland.

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Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас заявила, що якщо країни Заходу не допоможуть Україні перемогти, наступним об'єктом вторгнення може стати Альянс.

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