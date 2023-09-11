В НАТО відповіли, чи буде Румунія втягнута у війну з Росією

Коментарі заступника голови НАТО прозвучали через кілька днів після того, як румунська влада двічі підтвердила виявлення фрагментів безпілотників на території країни.

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоана "не бачить ризику", що член Альянсу Румунія буде втягнута у війну після нещодавнього виявлення фрагментів безпілотників на її території поблизу кордону з Україною.

Про це йдеться у повідомленні Independent.

"Найважливіше — знову підтвердити той факт, що немає жодних ознак навмисних дій (з боку Росії) щодо нанесення удару по румунській території, а отже, і по території НАТО", — сказав Джоана журналістам під час відвідування школи поблизу столиці Румунії.

Коментарі заступника голови НАТО прозвучали через кілька днів після того, як румунська влада двічі підтвердила виявлення фрагментів безпілотників на території країни під час постійних атак російських військ на порти річки Дунай України через річку з боку члена НАТО Румунії.

Водночас румунські громадяни, які проживають неподалік кордону, бояться, що війна може перекинутися в їхню країну.

"Коли ви чуєте звуки війни за кілька сотень метрів від вашого дому, з місця, де ви працюєте, це викликає занепокоєння. Але немає жодного ризику для Румунія бере участь у цьому конфлікті", — сказав Джоана.

Після чергового виявлення фрагментів безпілотника президент Румунії Клаус Йоханніс відповів, що вони "схожі на ті, які використовує російська армія", і що цей інцидент свідчить про "абсолютно неприйнятне порушення суверенного повітряного простору Румунії, Союзник НАТО з реальними ризиками для безпеки румунських громадян у цьому регіоні".

"Я хочу запевнити румунську громадськість і особливо тих, хто перебуває на дунайському кордоні з Україною, що немає причин для занепокоєння. Можливо, моя присутність буде сигналом впевненості та спокою", — сказав Джоана, додавши, що він має намір відвідати ці дунайські райони.

Додамо, що Румунія після виявлення уламків дронів на своїй території терміново викликала тимчасового повіреного у справах Росії для розмови.

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