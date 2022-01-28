В НАТО заявили, що вони не планують розгортати бойові групи в Україні

В НАТО заявили, що вони не планують розгортати бойові групи в Україні

Генсек НАТО зазначив, що серед країн-членів Альянсу дійсно є дискусії з приводу надання військової допомоги Україні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вони не збираються розгортати бойові групи в Україні, попри ймовірну загрозу нападу з боку Росії.

Про це він сказав 28 січня під час онлайн-дискусії в Atlantic Council.

Генсек Альянсу підтвердив інформацію, що серед країн-членів НАТО дійсно є дискусії з приводу надання військової допомоги Україні.

"Не буду приховувати, що деякі країни проти постачання Україні військове обладнання та летальну зброю, - сказав Столтенберг та додав: - Ми не збираємося розгортати бойові групи в Україні".

Раніше генеральний секретар оборонного альянсу попередив президента Росія Володимира Путіна, що Кремль отримає більше сил НАТО на своїх кордонах, якщо продовжить атаку на Україну. Водночас поки НАТО немає інформації, чи дійсно Росія готова вторгнутися до України. Водночас в Альянсі "готові до найгіршого" сценарію розвитку подій.

Варто зазначити, через дії Росії поблизу українських кордонів голова місії США при ООН Лінда Томас-Грінфілд закликала провести відкрите засідання Ради Безпеки ООН. Вона наголосила, що ескалація на кордонах України та в Білорусі є надзвичайно важливим питанням “для міжнародного миру та безпеки".

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