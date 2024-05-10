В НАТО зробили важливу заяву про готовність Росії напасти на країни Альянсу

Наразі Росія не має ні наміру, ні можливості напасти на жодну з країн НАТО.

Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, повідомляє Digi24.

За його словами, зараз “Росія не має ні наміру, ні можливості військово атакувати будь-яку країну НАТО, але проти Альянсу розв'язана тотальна гібридна війна”.

“Ми бачимо кібератаки, дезінформацію, гібридну війну, диверсії, акти насильства і вбивства. Зараз відбувається поєднання криз, технологічних і суспільних трансформацій безпрецедентної складності. Тому я можу сказати одне: дякувати богу, що ми в НАТО”, — зазначив Джоане.

Він також додав, що зараз НАТО перебуває в процесі адаптації та трансформації, як ніколи раніше за останні десятиліття, в тому числі в оборонних планах та шляхом збільшення військового виробництва.

Нагадаємо, посол Німеччини в Україні Мартін Єґер переконаний, що майбутнє України — в НАТО, проте це не можливо, поки триває повномасштабна війна.

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