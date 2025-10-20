В небі Іспанії вперше зафіксували невідомий дрон - подробиці

Безпілотник / © iStock

Реклама

В небі над Майоркою зафіксували невідомий дрон, через що місцевий аеропорт тимчасово призупинив роботу.

Про це пише BILD.

Учора ввечері, близько 19:00 за місцевим часом, аеропорт Майорки тимчасово призупинив роботу після можливого виявлення дрона в повітряному просторі. У зв’язку з цим понад десять рейсів були перенаправлені на інші аеропорти.

Реклама

Про інцидент повідомили іспанські ЗМІ Diario de Mallorca та портал Flightradar24, а іспанська авіадиспетчерська служба Enaire підтвердила його у соцмережі X.

На відміну від подібних випадків у Німеччині, коли дрони спричиняли значні затримки, ситуація на Майорці була контрольованою. Менше ніж за годину аеропорт відновив роботу, дозволивши рейсам злітати та сідати.

Проте деякі рейси все ж зазнали затримок приблизно на півтори години. Поки що деталі щодо походження дрона та його власника не оприлюднені.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 8 жовтня до зони безпеки важливої бази НАТО в Гайленкірхені (Німеччина) проник невідомий дрон. Він пролітав над злітною смугою на низькій висоті, через що на базі одразу оголосили тривогу.