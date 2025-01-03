В невизнаному Придністров'ї запровадили віялові відключення світла

Це відбулося після того, як Росія припинила постачання газу до регіону.

Влада невизнаного Придністров’я оголосила про запровадження віялових відключень електроенергії. Відомо також про аварійні відключення електромереж.

Про це повідомило Міністерство економічного розвитку так званої "ПМР".

Відомство заявило, що відключення розпочнуться 3 січня у зв'язку з перевищенням споживання електроенергії над виробництвом. Там також оприлюднили графік відключень для Тирасполя, Рибниці, Бендер та кількох сіл. Жителів попередили, що через технологічний процес час відключення та включення електроенергії може збільшитися до 30 хвилин.

Нагадаємо, невизнане Придністров'я зупиняє роботу промислових підприємств.

Читайте також: