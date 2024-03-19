"В них не вистачає ресурсів на всі конфлікти": дипломат нагадав про план "Б" замість допомоги США

Україні не варто очікувати на допомогу від США, тому що розглядається план "Б" із замороженими активами Росії, про що йшлося ще рік тому.

Про це сказав дипломат, експерт-міжнародник Руслан Осипенко під час ефіру телеканалу "Еспресо".

Він вважає, що надалі йтиметься про посилення допомоги від Європи, а США відійдуть на другий план.

"США не просто пішли у внутрішню дискусію щодо допомоги для України. Вони вже попередили європейців, що в них не вистачає ресурсів на всі конфлікти, які розпалює Москва разом із Тегераном", - зазначив дипломат.

За його словами, зараз триває розподіл відповідальності по сферах у світі. Європейці відповідатимуть за європейську безпеку, американці - за стримування Китаю.

"Тобто не варто очікувати на допомогу від США тому, що розглядається варіант "Б" із замороженими активами Росії. Ще рік тому говорилося про те, що, якщо не буде вистачати потенціалу, то є варіант "Б", і тоді будемо активно розглядати й приймати рішення з цього питання", - пояснив Осипенко.

За словами дипломата, рішення щодо конфіскації заморожених активів РФ є непопулярним тому, що підриває основи капіталістичного устрою щодо приватної власності.

"Тому Ліндсі Грем (член Республіканської партії та Сенату США - ред.) говорив про Близький Схід, що їхня увага зараз й туди прикута, що в них ще Китай, що США мають купу проблем і вони дивляться стратегічно на розвиток ситуації по всьому світу. Тобто Європа буде для нас робити більше, а США будуть відходити в бік", - зазначив Осипенко.

Нагадаємо про візит до Києва сенатора-республіканеця Ліндсі Грема. Наголошувалося, що непохитна підтримка Америки має вирішальне значення для успіху України у протистоянні незаконній повномасштабній війні з Росією, а також Ліндсі Грем закликав українських депутатів ухвалити новий закон про мобілізацію.

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