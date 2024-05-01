В Німеччині через війну в України спалили будинок гендиректора концерну Rheinmetall: що про це відомо

Представники руку вважають, що концерн наживається на зброї через повномасштабну війну, яку розв’язала РФ проти України.

В ніч проти 29 квітня прихильники лівого екстремістського руху RAF спалили садовий будинок генерального директора концерну Rheinmetall Арміна Паппергера. Представники руху звинуватили його в “наживанні” на продажах зброєю.

Про це пише Bild.

Як стало відомо, невідомі оприлюднили в Інтернеті лист, де взяли на себе відповідальність за підпал садового будинку гендиректора концерну Rheinmetall Арміна Паппергера.

Представники руку вважають, що концерн наживається на зброї через повномасштабну війну, яку розв’язала РФ проти України.

Крім того, стверджується, що збройова компанія накопичує “різні старі види бронетехніки, яку тепер можна було б продати Україні”, тому “Rheinmetall планує, виробляє і вбиває не лише в національному масштабі”.

У кінці листа автори також, ймовірно, пишуть про ув'язнену представницю руху RAF Даніелу Клетте, закликаючи до її звільнення.

"Сили і удачі всім тим, хто переховується від радикальних лівих і тим, хто погоджується войовничо атакувати силові структури", - йдеться в листі.

Нагадаємо, що Україна отримала новий пакет допомоги від Німеччини.

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