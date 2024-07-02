В Німеччині чоловік на вулиці знайшов приголомшливу суму грошей: що він з ними зробив

Сумку з грошима він знайшов на вулиці, у районі місцевої школи.

У Німеччині чоловік знайшов на вулиці практично 16,5 тисячі євро. Громадянин звернувся до поліції та повернув їх власнику.

Про це пише BILD.

Як зазначається, до поліції Любека звернувся 55-річний чоловік. Він розповів, що знайшов на вулиці, у районі місцевої школи, сумку. У ній було посвідчення особи та пачка готівки на 16 400 євро.

Завдяки документам, правоохоронці зв'язалися з власником, той одразу прибув до відділку. Ним виявився вчитель із закордонної школи, який привіз дітей на турнір із гандболу. Втрачена сума призначалася для їхнього утримання за кордоном.

“У наші дні ми рідко маємо справу з такими чесними і сміливими людьми", - заявив прессекретар поліції Любека Уллі Фріц Герлах.

Він також додав, що чоловік відмовився від належної йому премії та швидко залишив відділок.

Нагадаємо, що 75-річна пенсіонерка розбагатіла на 5 мільйонів доларів після завершення лікування раку.

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