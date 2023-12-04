В Німеччині чоловік встановив у себе вдома 555 новорічних ялинок: він побив рекорд (фото)

Усього їм знадобилося близько 108 000 куль та 48 000 вогників.
В Німеччині чоловік встановив у себе вдома 555 новорічних ялинок та тим самим побив світовий рекорд.
Про це пише російський BILD.
Як зазначається, в місті Рінтельн на півночі Німеччини 57-річний чоловік та його дружина встановили світовий рекорд з “найбільш прикрашених різдвяних ялинок в одному місці”.
У власному будинку площею 180 квадратних метрів вони розмістили 555 лісових красунь. Усього їм знадобилося близько 108 000 куль та 48 000 вогників. В одній вітальні вони помістили 89 дерев. Інші розташувалися у спальні, коридорі та навіть у вбиральні. Досягнення офіційно підтвердив Інститут рекордів Німеччини.
“Німецька пара не забуває про економію, навіть коли йдеться про їхнє захоплення. Оскільки ціни на електроенергію зростають, вони перейшли на економічні світлодіоди у гірляндах. А вже на 6 січня вони планують повністю демонтувати казковий ліс. Поки що подивитися на диво-будинок приїжджають гості з усієї Німеччини та навіть з інших країн”, - пише BILD.
Нагадаємо, що у Німеччині завершилося навчання другої групи українців на системі Patriot.
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