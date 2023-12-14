В Німеччині однопартійці Шольца освистали молоду соціал-демократку, яка його критикувала

Дівчина зверталася до Шольца на “ти” та критикувала за відсутність “нормальної політики”.
В Німеччині соціал-демократку, яка розкритикувала політику Шольца, освистали його однопартійці. Сталося це під час з'їзду правлячої у ФРН Соціал-демократичної партії.
Про це пише російський BILD.
Як зазначається, під час з’їзду перед однопартійцями виступив канцлер Олаф Шольц, а також десятки відомих соціал-демократів з усієї країни, одна з яких - 24-річна Марайке Енгель. Вона є голова молодіжного руху СДПН у Саксонії.
Дівчина звинуватила Шольца у невдачах партії на недавніх земельних виборах, а наприкінці промови звернулася до нього на “ти” як до товариша-соціаліста.
“Якщо ви в Берліні не проводитимете нормальної політики, якщо ти як канцлер, не зможеш бути переконливим від імені соціал-демократії, наступного року на нас усіх чекає провал. Ми, молоді соціалісти, щодня засинаємо з думкою про те, як урятувати нашу демократію. Ми чекаємо на це і від тебе. Ти - наш канцлер, ти - багато канцлерів. Покажи нам це”, - сказала дівчина.
Натомість однопартійці Олафа Шольца не погодилися з думкою соціал-демократки та почали освистувати її під час виступу. В той час як ведучій спробував її перервати.
“Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус не став аплодувати, коли Енгель закінчила промову. Пізніше за сценою дівчину помітили емоційно пригніченою від образи. Її втішали товариші з руху молодих соціалістів”, - пише BILD.
Нагадаємо, що Шольц лобіюватиме початок переговорів про вступ України до ЄС.
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