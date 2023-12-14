В Німеччині однопартійці Шольца освистали молоду соціал-демократку, яка його критикувала

Дівчина зверталася до Шольца на “ти” та критикувала за відсутність “нормальної політики”.

В Німеччині соціал-демократку, яка розкритикувала політику Шольца, освистали його однопартійці. Сталося це під час з'їзду правлячої у ФРН Соціал-демократичної партії.

Про це пише російський BILD.

Як зазначається, під час з’їзду перед однопартійцями виступив канцлер Олаф Шольц, а також десятки відомих соціал-демократів з усієї країни, одна з яких - 24-річна Марайке Енгель. Вона є голова молодіжного руху СДПН у Саксонії.

Дівчина звинуватила Шольца у невдачах партії на недавніх земельних виборах, а наприкінці промови звернулася до нього на “ти” як до товариша-соціаліста.

“Якщо ви в Берліні не проводитимете нормальної політики, якщо ти як канцлер, не зможеш бути переконливим від імені соціал-демократії, наступного року на нас усіх чекає провал. Ми, молоді соціалісти, щодня засинаємо з думкою про те, як урятувати нашу демократію. Ми чекаємо на це і від тебе. Ти - наш канцлер, ти - багато канцлерів. Покажи нам це”, - сказала дівчина.

Натомість однопартійці Олафа Шольца не погодилися з думкою соціал-демократки та почали освистувати її під час виступу. В той час як ведучій спробував її перервати.

Друзі спробували втішити дівчину / Фото: соцмережі

“Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус не став аплодувати, коли Енгель закінчила промову. Пізніше за сценою дівчину помітили емоційно пригніченою від образи. Її втішали товариші з руху молодих соціалістів”, - пише BILD.

Нагадаємо, що Шольц лобіюватиме початок переговорів про вступ України до ЄС.

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