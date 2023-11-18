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В Німеччині пропонують наймати на роботу українців без достатнього знання мови

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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В Німеччині пропонують наймати на роботу українців без достатнього знання мови

Бундестаг Німеччина / Фото: Pexels

Станом на вересень 2023 року у Німеччині налічувалося 205 970 тисяч безробітних українців.

Федеральний міністр праці Німеччини Губертус Хайль пропонує значно полегшити біженцям з України вихід на ринок праці – він вважає, що роботодавцям слід брати на роботу українців, які ще не встигли опанувати німецьку мову на належному рівні, але мають її базові знання.  

Про це він сказав в інтерв’ю газеті Welt am Sonntag.

Міністр наголосив, що вивчення німецької мови відбувається не лише на курсах, а й безпосередньо під час роботи.

Хайль прагне швидше працевлаштувати біженців з України, для чого, за його словами, потрібна "готовність роботодавців наймати цих людей, навіть якщо вони володіють лише базовими знаннями німецької мови".

Німецький міністр планує обговорити це питання з представниками німецької економіки в понеділок, 20 листопада.

Водночас Хайль зауважив, що в Німеччині 100 тисяч українців уже закінчили інтеграційні мовні курси, і ще стільки ж зроблять це найближчим часом. Те ж стосується ще 200 тисяч людей з інших країн походження, які можуть працювати.

Згідно з урядовими даними, у липні в Німеччині налічувалося близько 196 600 працевлаштованих громадян України, з яких 154 600 працювали за умови сплати внесків на соціальне страхування, а 42 000 були зайняті на низькооплачуваній роботі або на умовах неповного робочого дня.

Нагадаємо, низка країн ЄС змінює правила перебування для біженців із України: що потрібно знати (перелік).

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Дата публікації
Перегляди
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