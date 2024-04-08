Під час затримання з'ясувалося, що за кермом 26-річний громадянин України.

В Німеччині українець намагався втекти від поліції на автомобілі Audi A6. Попередньо з’ясувалося, що чоловік міг бути в стані наркотичного сп’яніння.

Про це пише BILD.

Як стало відомо, в німецькому місті Грайц правоохоронці зупинили водія автомобіля Audi A6. Проте під час спілкування, чоловік натиснув на газ та спробував втекти. У місті він розігнався до швидкості у 100 кілометрів на годину.

“Під час затримання з'ясувалося, що за кермом 26-річний громадянин України. Раніше його вже неодноразово зупиняли за їзду без прав. На цей раз первинний тест показав, що він вживав наркотики. Поліція відпустила його, наказавши більше не сідати за кермо і здати аналіз крові на наркотики. Але вже наступного дня він знову сів за кермо. Тепер проти нього проводять попереднє розслідування одразу за кількома звинуваченнями”, - пише BILD.

Нагадаємо, що Німеччина підняла у повітря винищувачі через російський військовий літак.

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