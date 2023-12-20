В Німеччині в прямому ефірі телеканалу ведучій стало зле: її терміново замінили

В Німеччині в ефірі одного з телеканалів стало погано ведучій. У дикторки уповільнилося мовлення, після чого вона відчула запаморочення. Її довелося замінити під час випуску новин.

Про це пише російський BILD.

Як стало відомо, в прямому ефірі стало зле 58-річній Ґундул Гаузе, яка читає новини на телеканалі ZDF із 1989 року. Жінці стало зле, коли вона розповідала про бої у секторі Гази.

“Досвідчений диктор говорила все повільніше і невпевненіше, у неї почав заплітатися язик, після чого вона зникла з кадру. За кілька секунд її змінила напарниця Дуня Хаялі. Сама Гаузе розповіла BILD, що швидше за все з нею стався ортостатичний колапс, також відомий як ортостатична гіпотонія. Це різке зниження артеріального тиску до непритомності, що часто виникає при різкому вставанні”, - пише BILD.

Дикторка згодом додала, що відчула нудоту, біль у голові та запаморочення.

Нагадаємо, що Німеччина виступила проти припинення вогню у Секторі Гази.

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