У Німеччині виставили на продаж віллу друга Путіна: вона виявилась найдорожчою нерухомістю країни

Вілла олігарха Алішера Усменова виявилася найдорожчою нерухомістю в Німеччині, її оцінили в 25 мільйонів євро.

У Німеччині за борги виставили на продаж віллу підсанкціонного російського олігарха Алішера Усманова, який є одним із найбагатших людей у РФ.

Йдеться про особняк Усманова на березі озера Тегернзе в Роттах-Егерн (Баварія), повідомило німецьке видання Merkur.

Ця вілла виявилася найдорожчою нерухомістю в Німеччині, її оцінили в 25 мільйонів євро.

Усманов користувався цією віллою як "літньою резиденцією" з 2011 року до 28 лютого 2022 року. Тобто до моменту, коли він потрапив під санкції ЄС і був змушений тікати з Німеччини.

Вілла Алішера Усманова на березі озера Тегернзе / Фото: Visualhunt.com/Unsplash

Віллу у 2011 році придбала за 7,8 млн євро офшорна компанія Tegernsee Limited з острова Мен, яку пов'язують із олігархом. Сам Усманова стверджував, що нібито орендував віллу за 77 тисяч євро на тиждень.

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Наразі у Німеччині проти Усманова ведеться розслідування за фактом ухилення від сплати податків. У рамках цієї справи суд доручив конкурсному управителю сплатити борги Tegernsee Limited. Так як Усманов заперечував свій зв'язок з віллою, накопичилися борги за її обслуговування і заарештоване майно вирішили продати.

"За даними порталу з продажу нерухомості Immowelt, який відстежує ціни з 1996 року, зараз це (вілла Усманова. – Ред.) – найдорожчий об'єкт нерухомості в Німеччині. Вілла коштує майже на 10 млн євро дорожче за попередній лідер рейтингу, будинки в місті Кампен на острові Зільт", – зазначає видання.

Площа вілли складає 735 квадратних метрів. В особняку є чотири спальні та ванні кімнати на двох верхніх поверхах. Також є лазня та басейн.

Водночас човен сарай перед віллою вже був пущений з молотка. Його купив мешканець Роттах-Егерна приблизно за 1 млн євро.

Зазначимо, що у жовтні 2024 року український суд остаточно конфіскував активи мільярдера Усманова на суму понад 2 млрд грн, включаючи залізорудну продукцію та статутний капітал IT-компанії. Це рішення набуло чинності і не підлягає оскарженню.

Нагадаємо, Алішер Усманов перебуває під санкціями і не може користуватися рахунками ЄС. Водночас Усманов є одним із найбагатших росіян і має широкі зв'язки з російською владою. Усманову доручають управління фінансовими потоками Кремля, також його називають " довіреним посередником" президента РФ Володимира Путіна.

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